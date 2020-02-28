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'de şehit olan 'in Afyon'daki ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyon'daki ailesine acı haber verildi

28.02.2020, 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,11:23

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 'in (35), 'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocağına gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, şehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Şahin Ankara'da olduğu için kardeşi Gökhan Şahin'e verdi.

Şehidin kardeşi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Şahin'in ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Öte yandan Süleyman Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

AA

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