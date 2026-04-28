İzmir'deki kooperatif skandalında yeni perde! Aynı sigorta acentesi iki projede birden ortaya çıktı

İzmir'de vatandaşların mağdur edildiği kooperatif yolsuzluğu iddialarına ilişkin dosyada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda adı geçen bir sigorta acentesinin, yalnızca tek bir projeyle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.
CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel'in sahibi olduğu sigorta acentesinin, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'ni sigortaladığı bilirkişi raporuyla tespit edilmişti. Söz konusu kooperatifte vatandaşların paralarının usulsüz şekilde kullanıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Ceyhan Torlak'ın SABAH'ta yer alan haberine göre, aynı sigorta acentesinin bir başka kooperatifte de aktif rol aldığı ortaya çıktı. Gönenç Bilgen Yücel'e ait Artı Gönenç Sigorta Acentesi'nin, S.S. İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi ile de sigorta işlemleri gerçekleştirdiği ve bu kapsamda toplam 2 milyon 905 bin TL'lik işlem yapıldığı ifade edildi.
Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Uzay Yıldızber, söz konusu ilişkinin tesadüfi olmadığını savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldızber, "Aynı acentenin hem Gazicity projesinde hem de Uzundere 3. Etap'ta yer alması, bu ilişkinin süreklilik arz ettiğini gösteriyor" dedi.
Ortaya çıkan bu yeni detaylar, İzmir'deki kooperatif projelerine ilişkin soru işaretlerini artırırken, sigorta süreçleri üzerinden kurulan ilişkilerin kapsamı da tartışma konusu oldu.