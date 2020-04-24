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Haberler Afyonkarahisar Yararlı olan ebabil kuşunu tedavi ettirip korumaya aldı

Yararlı olan ebabil kuşunu ettirip korumaya aldı

Yararlı olan ebabil kuşunu tedavi ettirip korumaya aldı

24.04.2020, 01:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,12:36

'da yaşayan , yolda bulduğu ebabil kuşunu koruma altına aldı. Sol olan ebabil kuşunu ettiren Arslan, kuşu iyileştikten sonra doğaya salacağını belirtti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ümit Arslan (31), yolda bulduğu sol kanadı kırık ebabili tedavi ettirip, koruma altına aldı.

Sandıklı ilçesi Kozvan köyünde yaşayan Ümit Arslan, yol üzerinde çırpınan ebabili gördü. Arslan, sol kanadının kırık olduğunu fark ettiği kuşu, kutu içinde veteriner kliniğine götürdü. Kuşun kırık olan sol kanadı, veteriner hekim tarafından sabitlenerek sarıldı.


Ümit Arslan, korumasına aldığı ebabili, iyileştikten sonra bulduğu bölgede doğaya salacağını söyledi. Veteriner hekim Öztekin Vural da "Kırılan kanadı, altını sabitleyerek sardık. Yaklaşık 10 gün içerisinde iyileşecek" dedi.

DHA

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