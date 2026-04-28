İzmir'de eşini öldürdü, o savunmayı yaptı! Mahkemeden dikkat çeken karar

Sanık Rüstem Teker, kanser olan eşine 6 yıldır baktığını bildirerek, "Olay günü ev işleri nedeniyle tartıştık, daha sonra alkol aldım, eşim sırtını döndükten sonra silahla ateş açtım." savunmasını yaptı. Çiftin çocukları A.T. de ifadesinde, babasının annesine uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdü. Teker ailesinin komşusu F.K. ise olaydan 4 saat önce merhum İzadiye Teker'i ziyaret ettiğini, maktulün kendisine, hastaneden gelince kocası ile "ayakkabılarıyla evin kapısının iç kısmına basması" nedeniyle kavga ettiğini anlattığını söyledi.





Gerekçeli kararda şu değerlendirmelerde bulunuldu:



"Sanık, ifadelerinde eşinin kendisinin halini hatırını sormadığını, saymadığını, yatarken kendisini görünce arkasını döndüğünü ve buna sinirlendiğini, alkolün de etkisiyle eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. Sanığın bu beyanları kişisel değerlendirme içerdiğinden, genel yaşam kuralları çerçevesinde herhangi bir haksızlık içeriği olmayan maktulün davranışlarının haksız tahrik sebebi sayılmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmamış, sanığın eylemi gerçekleştirdiği aşamadaki kastının yoğunluğu, maktulü ve kızını suçlayıcı beyanları nazara alındığında suçtan pişmanlık duyduğuna dair mahkememizde olumlu kanaat da oluşmamıştır."