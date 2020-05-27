0 - 14 yaş grubunun üçüncü izni! Afyonkarahisar sokakları onlara kaldı

Afyonkarahisar'da 3. kez sokağa çıkan 0-14 yaş gurubu çocuklar bir yandan parkta oynamanın tadını çıkartırken, diğer yandan bayram boyunca sokağa çıkamayan aileleri ile birlikte çarşı-pazar gezdiler.



Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulanan 0-14 yaş gurubu çocuklar, bugün kendilerine verilen 11.00-15.00 saatleri arasındaki izinle, 3. kez hava aldılar.

Bayram süresince aileleriyle birlikte sürekli evde bulunan küçük çocuklar yine arkadaşlarıyla birlikte parkta oynamanın tadını çıkardı.

Bazı çocuklar ise anne ve babalarıyla çarşı-pazar gezerken, yaşları biraz daha büyük olanlar ise arkadaşlarıyla buluşup Afyonkarahisar sokaklarını gezdiler.

IHA

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