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Haberler Afyonkarahisar 0 - 14 yaş grubunun üçüncü izni! Afyonkarahisar sokakları onlara kaldı

0 - 14 yaş grubunun üçüncü izni! sokakları onlara kaldı

’da üçüncü kez sokağa çıkan 0-14 yaş gurubu çocuklar parkta oynamanın tadını çıkardı. Diğer yandan da bayram boyunca sokağa çıkamayan çocuklar, aileleri ile birlikte çarşı-pazar gezdiler.

0 - 14 yaş grubunun üçüncü izni! Afyonkarahisar sokakları onlara kaldı

27.05.2020, 15:46 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,15:58

Afyonkarahisar'da 3. kez sokağa çıkan 0-14 yaş gurubu çocuklar bir yandan parkta oynamanın tadını çıkartırken, diğer yandan bayram boyunca sokağa çıkamayan aileleri ile birlikte çarşı-pazar gezdiler.


Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulanan 0-14 yaş gurubu çocuklar, bugün kendilerine verilen 11.00-15.00 saatleri arasındaki izinle, 3. kez hava aldılar.

Bayram süresince aileleriyle birlikte sürekli evde bulunan küçük çocuklar yine arkadaşlarıyla birlikte parkta oynamanın tadını çıkardı.

Bazı çocuklar ise anne ve babalarıyla çarşı-pazar gezerken, yaşları biraz daha büyük olanlar ise arkadaşlarıyla buluşup Afyonkarahisar sokaklarını gezdiler.

IHA

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