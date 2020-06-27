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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapan iki kişi gözaltında!

'da ticareti yapan iki kişi gözaltında!

'da ticareti yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerce bahçeye gizlenen 12 uyuşturucu hap ile iki poşette 80,55 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapan iki kişi gözaltında!

27.06.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,17:12

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaova köyünde bir bahçede şüpheli kişilerin dolaştığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yaptı.

Araştırmada Y.B. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerce bahçeye gizlenen 12 uyuşturucu hap ile iki poşette 80,55 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

Avukat değil kabadayı

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