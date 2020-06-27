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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapan iki kişi gözaltında!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerce bahçeye gizlenen 12 uyuşturucu hap ile iki poşette 80,55 gram uyuşturucu ele geçirildi.

27.06.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,17:12