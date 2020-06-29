Dev mantar görenleri şaşkına uğrattı!

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi Köyü'nde bir vatandaş tarafından bulunan 77 santimetre çapındaki dev mantar görenleri şaşkınlığa uğrattı.



Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi Köyü'nde yaşayan Zafer Sevin, geçtiğimiz gün bin 500 metre rakımdaki yaylada dev bir mantar buldu. Arkadaşının isteği üzerine yağmurdan sonra mantar aramak için yaylaya çıkan Zafer Sevim, dev bir mantar buldu. İlk gördüğünde taş zannettiğini ifade eden Sevim, daha önce hiç böyle dev bir mantar görmediğini ifade etti. Zehirsiz olan ve yenilebilen dev mantarı arkadaşları ile birlikte ölçen Topal, 77 santimetre çapındaki dev mantarı arkadaşına hediye etti.





İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK BİR MANTAR BULDUM

Mantarı köyünde 'Mantar ocakları' diye bilinen bir bölgeden bulduğunu ifade eden Sevim, arkadaşının isteği üzerine mantar toplamak için yaylaya çıktığını söyledi. Sevim şöyle devam etti:



"Çok taze bir mantar Mevla'm vermiş. Yağmurdan sonra sıcaklığı görünce bu mantar meydana gelmiş. Boyutu normal mantara göre aşırıcı derecede yüksek. İlk görüşte ben bunu taş zannettim. Sonradan fark ettim mantar olduğunu. O anda bir heyecanlandım bu kadar büyük mantarı görünce. İlk defa böyle büyük bir mantar gördüm."

IHA

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