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Kaçan kurbanlığın yakalanmasını gibi izlediler

'da kaçan büyükbaş yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonrası yakalandı. Kaçan kurbanlığın yakalanmasını ise çevredeki vatandaşların gibi seyretmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaçan kurbanlığın yakalanmasını film izler gibi izlediler

01.08.2020, 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,09:20

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonrası yakalandı. Kaçan kurbanlığın yakalanmasını ise çevredeki vatandaşların film izler gibi seyretmeleri dikkatlerden kaçmadı.


Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Mezbahane de kesime götürülen büyükbaş kurbanlık bir anda sahiplerinin elinden kurtularak kaçtı. Kurbanlığı yakalamak için sahipleri, belediye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Ortalığı bir birine katarak kaçan kurbanlık yaklaşık 3 saatin sonunda sahipleri tarafından girdiği su akışı olmayan Gali Çayında iple yakalandı. Kurbanlığın yakalanmasında sahipleri ve vatandaşların kovboylar gibi boynuna kement atmaya çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.


Öte yandan, vatandaşların kurbanlığın yakalanması için verilen mücadeleyi film izler gibi seyretmeleri ise ilginç görüntüler oluşturdu.

IHA

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