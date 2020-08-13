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Haberler Afyonkarahisar İscehisar’da koronavirüs denetimi

’da denetimi

Afyon'un ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik yapılan denetimleri devam ediyor. Polis ve jandarmanın katılımıyla konaklama tesisleri, pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçeleri, piknik alanları, düğün ve nikah yapılan yerler ile berber, kuaför, güzellik merkezleri ve denetlendi.

İscehisar’da koronavirüs denetimi

13.08.2020, 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,15:08

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik yapılan Korona virüs (Covit-19) denetimleri devam ediyor.


İlçede yapılan denetimlere Kaymakam Uğur Kapar, Belediye Başkan Vekili Gülsefa Azgın ile daire müdürleri, polis ve jandarmanın katılımıyla konaklama tesisleri, pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçeleri, piknik alanları, düğün ve nikah yapılan yerler ile berber, kuaför, güzellik merkezleri ve internet kafeler denetlendi. Denetimlerde vatandaşlara pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi hakkında uyarılarda bulunuldu.


Denetimlerde vatandaşların genel olarak kurallara uydukları gözlendi.

IHA

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