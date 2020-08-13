  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de tepki çeken görüntüler! Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi

'de tepki çeken görüntüler! Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi

'nin ilçesinde market sahibi Reis S.'nin, iş yerindeki sucuğu yiyen sokak kedisini dışarı çıkarıp tekme attığı görüntüler tepki çekti. Kendisini savunan Reis S., "Sanki adam öldürdük" dedi.

Denizli'de tepki çeken görüntüler! Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi

13.08.2020, 13:38

Olay, Pazartesi günü Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Market sahibi Reis S., iş yerine girip sucuğu yiyen sokak kedisini görünce müdahale etti. Reis S., kediyi dışarı çıkarıp tekme atarak fırlattı.

Kedi kaçarken, Reis S.'nin kediyi tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda havyansever market sahibine tepki gösterdi.



Market sahibi Reis S., kediye kızıp tekme attığını, adam öldürmediğini belirterek, "Markete girdiğimde askıdaki sucuğu yiyordu. Kovaladım dışarı çıktı. Sucuğu da çöpe attım. Sonra da dışarda görünce 'Sen benim sucuğuma niye böyle yaptın' deyip tekme attım. Hepsi bu, sanki adam öldürdük. Yok hamileymiş, yok ölmüş, sürekli abartıp hakaret ediyorlar. 900 TL ceza kestiler, ödeyeceğim. Kedi burada ben de besliyorum" dedi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de tepki çeken görüntüler! Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA