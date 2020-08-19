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Piknikçilere yönelik koronavirüs denetimi yapıldı

Afyon'da jandarma ekipleri piknikçilere yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizliğe yönelik uyulması gereken kurallar anlatıldı.

19.08.2020, 15:11 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,15:28