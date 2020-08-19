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Haberler Afyonkarahisar Piknikçilere yönelik koronavirüs denetimi yapıldı

Piknikçilere yönelik denetimi yapıldı

Afyon'da jandarma ekipleri piknikçilere yönelik denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizliğe yönelik uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Piknikçilere yönelik koronavirüs denetimi yapıldı

19.08.2020, 15:11 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,15:28

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilçede piknik alanlara yönelik Koron virüs (Covit-19) denetimi yapıldı.

Sandıklı İlçesi Sorkun köyü Akdağ Tabiat Parkı yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarma ekipleri, piknikçilere Koron virüs konusunda broşürler dağıtarak incelemelerde bulundu.

Ekipler piknikçilere Koron virüse karşı alınması gereken tedbirler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gereken kuralları anlattı.

IHA

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