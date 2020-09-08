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Haberler Afyonkarahisar Termal villaya fuhuş operasyonu, 2’si kadın 4 gözaltı

Termal villaya operasyonu, 2’si kadın 4 gözaltı

Son dakika... ’da günlük kiralanan bir termal villaya operasyonu yapan jandarma 2’si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Termal villaya fuhuş operasyonu, 2’si kadın 4 gözaltı

08.09.2020, 15:29

Edinilen bilgilere göre, kentte günlük olarak kiralanan termal bir villada para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisini alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan fiziki takibin ardından günübirlik konaklama sağlanan termal villada fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler operasyon yaptı. Operasyonda 2'si kadın 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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