Afyon'da ruhsatsız silah bulunan araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da dört araçta ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin Gümüşkent mevkisi Çavdarlı yol ayrımı ile Kızılırmak ve Yeşilırmak caddelerinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 4 araçta, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçlardaki K.K, T.H, H.Ç, M.E. ve N.G.'yi gözaltına aldı.

Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Yağışın ardından derede elleriyle balık tuttular

Balıkesir'de korkutan yangın