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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da ruhsatsız silah bulunan araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı

Afyon'da ruhsatsız silah bulunan araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı

Afyon'da dört araçta ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar esrar ele geçirildi. Motosikletli polis timleri, araçlardaki K.K, T.H, H.Ç, M.E. ve N.G.'yi gözaltına aldı.

Afyon'da ruhsatsız silah bulunan araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı

AA

16.09.2020, 12:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,12:57

Afyonkarahisar'da dört araçta ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin Gümüşkent mevkisi Çavdarlı yol ayrımı ile Kızılırmak ve Yeşilırmak caddelerinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 4 araçta, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçlardaki K.K, T.H, H.Ç, M.E. ve N.G.'yi gözaltına aldı.

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