Afyonkarahisar'da dört araçta ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin Gümüşkent mevkisi Çavdarlı yol ayrımı ile Kızılırmak ve Yeşilırmak caddelerinde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 4 araçta, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Polis ekipleri, araçlardaki K.K, T.H, H.Ç, M.E. ve N.G.'yi gözaltına aldı.Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi Yağışın ardından derede elleriyle balık tuttular Balıkesir'de korkutan yangın
Afyon'da ruhsatsız silah bulunan araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.