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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 zanlı yakalandı

merkezli / operasyonunda 6 zanlı yakalandı

ve 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA

17.09.2020, 11:15

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar ve Denizli'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Afyonkarahisar'da M.Ö, M.K, O.M.P, N.Y. ve Ö.F.T. ile Denizli'de Ü.K. gözaltına alındı.

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