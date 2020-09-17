Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Afyonkarahisar ve Denizli'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Afyonkarahisar'da M.Ö, M.K, O.M.P, N.Y. ve Ö.F.T. ile Denizli'de Ü.K. gözaltına alındı.İzmir'de FETÖ'cü hainlerin planı ellerinde patladı! Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçacaklardı FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe: 66 gözaltı kararı! Aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı da var!
Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 zanlı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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