Haberler İzmir FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe: 66 gözaltı kararı! Aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı da var!

Son dakika haberine; Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde Türk Silahlı Kuvvetler Yapılanması’na yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda rütbeli askerin bulunduğu 66 şüpheli hakında gözaltı kararı verildi. Ayrıca halen Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E.’nin de operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

AA 15.09.2020, 08:25 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,09:27