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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

'da bir belde karantinaya alındı

Son dakika... merkeze bağlı beldesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

AA

06.11.2020, 10:37

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, beldede Kovid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması gerektiği, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkabileceği vurgulanarak, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi.

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