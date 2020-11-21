Afyon'da hareketli anlar! İş yeri açma meselesi yüzünden kan aktı

Olay, Ataköy mahallesi İnce Harman sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde fırın açma meselesi yüzünden iki grup arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri Konya'nın Akşehir ilçesinden diğer tarafın bulunduğu Ataköy mahallesindeki eve geldi. Bura da iddiaya göre, taraflar bir birlerine tabanca, tüfek ve sopalarla saldırdı. Olay sonrası Hurşit Yazmen, Celalettin Keçelioğlu, Aytekin Yağcı, İbrahim Göknar, Ali Ulvi Yağcı, Osman Yağcı (torun), Osman Yağcı (dede) ve Mesut Yağcı sopa darbeleri ile yaralandı.

Silahlarından ateşlendiği olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için uğraşırken sağlık görevlileri ise yaralananları hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek için uğraştı. Kısa bir uğraş sonrası yaralılar ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.





OLAYDA KULLANILAN TABANCA, TÜFEK VE SOPALARA EL KONULDU

Olayda yaralanan torun Osman Yağcı kafasına aldığı sopa darbeleri nedenli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay hemen ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak olayda kullanılan tabanca, tüfek ve sopalara el koydu. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekiplerinin başlattığı inceleme çalışmaları devam ediyor.