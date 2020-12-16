Katil zanlısı virüsten öldü

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde 2 çocuk annesi Melihat Tuncel, geçtiğimiz 10 Kasım'da birlikte yaşadığı kızı Münire Tuncel tarafından bahçede boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Polis geniş çaplı araştırma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri Tuncel'in cansız bedeninin öldürüldükten sonra bulunduğu yere taşındığını tespit etmişti.

UYKU İLACI VERDİ İDDİASI

Yapılan otopside de yaşlı kadının boğazı kesildikten sonra pansuman yapıldığı belirlendi. Münire Tuncel cinayetle bir ilgisi olmadığını söylerken, bir görgü tanığı ise Münire Tuncel'in annesine uyku ilaçları verip annesi uyuduktan sonra evine birilerini davet ettiğini iddia etti. Ayrıca Münire Tuncel'in dostu olan birinin arsa satıp parasını kendisine verdiği de ileri sürüldü. Bu gelişmeler yaşanırken, cinayetin aydınlatılması için bir televizyon programına çıkan Münire Tuncel, İstanbul'da kaldığı 9 katlı otelin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Tuncel, bu esnada korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Tuncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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