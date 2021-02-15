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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem

'da 3,9 büyüklüğünde

Son dakika... 'ın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Afyonkarahisar Valisi , ilk belirlemelere göre depremde can kaybı ve hasar oluşmadığını açıkladı.

Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem

15.02.2021, 08:47

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.08'de Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.05 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyünde 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş, çevre ilçelerimizden de hissedilmiştir. Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmüyor. Geçmiş olsun Afyonkarahisar." ifadesini kulandı.

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