Son dakika: 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı baskın! Jandarmadan dev mali operasyon

Son dakika haberleri...İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dev holdinglerin de bulunduğu 26 şirket ve çok sayıda mali müşavir mercek altına alındı. Suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan operasyonda çok sayıda gözaltı var.









İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, finans dünyasını sarsacak dev bir operasyon için düğmeye bastı. Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, mali suç şebekelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

DEV ŞİRKETLERİN MERKEZİNDE ARAMA DEVAM EDİYOR

Operasyonun hedefinde Türkiye ekonomisinin tanınmış markaları yer alıyor. Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi sektöründe öncü 26 şirketin genel merkezlerinde jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı. Şirketlerin muhasebe kayıtları, dijital materyalleri ve finansal dökümanlarına el konulurken, operasyonun iş dünyasındaki yankıları sürüyor. VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA AKLAMA

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik suçlamalar kabarık. Adli makamlardan alınan bilgilere göre, söz konusu şebekenin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Özellikle paravan şirketler üzerinden vergi kaçırıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokularak aklandığı üzerinde duruluyor.