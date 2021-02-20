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Haberler Afyonkarahisar Karantinada olması gerekirken çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalandı

Karantinada olması gerekirken çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalandı

’ın ilçesinde korona virüs (Covid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken şahıs polis tarafından çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalandı. Şahsa önce 3 bin 469 TL para cezası kesildi ardından süresini geçirmesi için KYK yurduna yerleştirildi.

Karantinada olması gerekirken çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalandı
İHA

20.02.2021, 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021, 13:41

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler evinde karantinada olması gereken H.D.'nin adresinde olmadığını belirledi. Bir süre şahsı arayan ekipler korona virüs temaslısı olan şüpheliyi çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakaladı. Şahsa dışarıya neden çıktığı sorulduğunda ise 'testinin negatif çıktığını ve kendisine evde kalması gerektiğini söylenilmediğini' iddia etti. H.D.'ye karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 469 TL ceza kesilirken ardından sağlık görevlileri ile birlikte karantina sürecini tamamlayacağı Afyonkarahisar KYK yurduna gönderildi.

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