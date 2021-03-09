  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

'da balıkçı çırağını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

'da 16 yaşındaki genci darbettiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. Darbedilen gencin babası ., gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum şu anda evde yatıyor, çok kötü halde. 16 yaşındaki çocuğu saatlerce, nasıl döverler. Hırsız dahi olsa, böyle dövülmez." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
AA

09.03.2021, 17:55

İddiaya göre, 7 Mart Pazar günü Güvenevler Mahallesi'nde kapalı pazar yerindeki bir balıkçıda çırak olarak çalışan Ş.C.K. (16), iş yeri sahibi A.A. (34) ve çalışan A.S.(29), mesai sonrası dükkanın deposunda alkol aldı. Ardından A.A. ile A.S. uykuya daldı. Dükkanın önündeki iş yeri sahibi A.A'nın aracına binen Ş.C.K. torpido gözünde poşetteki 4 bin lira parayı aldı.

SOPALARLA VURDULAR!

Uyandıklarında araçtaki paranın yerinde olmadığını gören A.A. ile A.S. parayı üzerinde buldukları Ş.C.K'yı sopalarla darbetti.

Yakınlardaki bir alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Ş.C.K. olay yerinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taburcu olmasının edilen ve babasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giden Ş.C.K. kendisini darbettikleri gerekçesiyle A.A. ile A.S'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri A.A. ile A.S'yi gözaltına aldı, iş yeri çırağı Y.A'nın ifadesine başvurdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da balıkçı çırağını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.