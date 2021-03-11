Afyonlular baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştı

Afyonkarahisar'da Mart ayının ortalarına gelinen şu günlerde kentte vatandaşlar ilkbaharı beklerken yoğun bir kar yağışıyla karşılaştı.

Kentte hava sıcaklıkları son 2 gündür düşerken bugün öğle saatlerinde yağan yağmurun ardından kar yağışı hakim oldu. Caddede bulunan vatandaşlar kar yağışının ardından şemsiyelerini açarak evlerinin ve iş yerlerinin yolunu tuttu.

Afyonkarahisar'da iklim itibariyle kar yağışına ve soğuk havaya alışık olduğunu belirten vatandaşlar kurak geçen bir kış mevsiminin ardından bu mevsimde yağışların sevindirici olduğunu kaydettiler.

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