  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyonlular baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştı

Afyonlular baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştı

’da öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, vatandaşlar Mart ayının ortalarında yağan kar yağışına habersiz yakalandı.

Afyonlular baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştı
İHA

11.03.2021, 16:23

Afyonkarahisar'da Mart ayının ortalarına gelinen şu günlerde kentte vatandaşlar ilkbaharı beklerken yoğun bir kar yağışıyla karşılaştı.

Kentte hava sıcaklıkları son 2 gündür düşerken bugün öğle saatlerinde yağan yağmurun ardından kar yağışı hakim oldu. Caddede bulunan vatandaşlar kar yağışının ardından şemsiyelerini açarak evlerinin ve iş yerlerinin yolunu tuttu.

Afyonkarahisar'da iklim itibariyle kar yağışına ve soğuk havaya alışık olduğunu belirten vatandaşlar kurak geçen bir kış mevsiminin ardından bu mevsimde yağışların sevindirici olduğunu kaydettiler.

Kütahya'da kar etkili oldu! Beyaz örtü her yere serildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonlular baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.