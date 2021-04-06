Korona virüsle mücadele kapsamında sinema salonları 12 Mayıs’a kadar kapatıldı

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda sinema salonlarının faaliyetlerine geçici süre ile ara verilmesine karar verildi. Alınan kararla ilgili, "Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda, İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 1 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine ter verildi.

Eşi ve babasını koronavirüsten kaybeden ambulans şoföründen 'dikkat' uyarısı

Gençlerde vaka artışının nedeni ne? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı

Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!