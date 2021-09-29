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Afyon'da korkunç son! Kolunu yem karma makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 72 yaşındaki Ahmet Naneci, elektrikli yem karma makinesine kolunu kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Afyon’da korkunç son! Kolunu yem karma makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti
İHA

29.09.2021, 17:53

Olay ilçeye bağlı Efe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Ahmet Naneci, iş esnasında elektrikli yem karma makinesine kolunu kaptırdı. Naneci'nin feryadını duyan çevredeki sakinler durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Naneci'yi Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Naneci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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