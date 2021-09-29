İzmir'in Bornova ilçesinde plastik öğütme makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti.
Gökdere Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit'in (26) ayağı, plastik boruları attığı sırada öğütme makinesine sıkıştı.
Makineye kapılan Reşit, olay yerinde hayatını kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Reşit'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.
Reşit'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yunan zulmünden kurtulan göçmen anlattı: ‘Can yeleğimizi aldılar, bizi denize attılar’
İzmir'de kan donduran ölüm! Plastik öğütme makinesine ayağını kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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