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Haberler Afyonkarahisar Son dakika: Afyon'daki servis kazası faciasında flaş gelişme

Son dakika: Afyon'daki servis kazası faciasında flaş gelişme

Son dakika haberi...Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili dün gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü, tutuklandı.

Son dakika: Afyon’daki servis kazası faciasında flaş gelişme
AA

12.10.2021, 13:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 13:46

İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında gazetecilerin "aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine A.Ş, "Yok, arabayı normal şekilde kullanıyordum." cevabını verdi.

Olay
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

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