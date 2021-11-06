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Afyonkarahisar'daki asırlık çeşmenin hali içler acısı! Magandaların hedef tahtası haline geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması Tescilli Kültür Varlıkları arasında yer alan Afyonkarahisar'daki tarihi Çavuşbaşı çeşmesinin son görüntüsü 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Karahisar Kalesi’nin eteklerinde bulunan çeşmeye tabancalarla ateş açıldığı ve çeşmenin tabelasının bu kurşunların hedefi olduğu gözlendi.

Afyonkarahisar’daki asırlık çeşmenin hali içler acısı! Magandaların hedef tahtası haline geldi
İHA

06.11.2021, 13:34

Tarihi Karahisar Kelesi'nin etiklerinde bulanan ve asırlardır dimdik ayakta duran tarihi Çavuşbaş Çeşmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması Tescilli Kültür Varlıkları arasında yer alıyor.

Yüz yıllardır suyu hiç eksik olmayan çeşmeden halen daha memba kalitesinde su akıyor. Tarihi çeşme son günlerde maganda kurşunlarının hedefi haline geldi. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çeşmeye tabancalarla ateş açıldığı ve çeşmenin tabelasının bu kurşunların hedefi olduğu gözlendi.

Mahalle halkı bu çeşmeye silahla kurşun sıkılmasından oldukça rahatsız olduklarını belirterek yetkililerin tarihi bir dokuya zarar verenleri bulmaları için çalışma başlatmasını istediler.

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