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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar Valisi paylaştı: Frig Vadisi’nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

Afyonkarahisar Valisi paylaştı: Frig Vadisi’nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün Yunan işgali altındaki döneme ait fotoğrafları paylaştı.

İHA

07.02.2022, 12:20

Afyonkarahisar Valisi paylaştı: Frig Vadisi’nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

Vali Çiçek, Yunanlar'ın tarihi eserler önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ayazini gizemli bir yer bir o kadarda hüzünlü. Ne acılar görmüş. Yunan işgalini en derinden yaşamış, kavga vermiş, şehit vermiş. Aşağıdaki resimde Yunan askerlerinin Meryem Ana Kilisesi önünde tören yaptıkları görülüyor. Bir çok yere yazı yazmışlar 'tekrar geleceğiz' diye, unutma asla" ifadeleri ile paylaştı.

Öte yandan, fotoğraflarda Yunan askerlerinin tarihi eserlerin önünde kalabalık bir şekilde poz vermeleri dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafların 1921 yılında çekildiği öğrenildi.

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