Afyonkarahisar Valisi paylaştı: Frig Vadisi’nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

Vali Çiçek, Yunanlar'ın tarihi eserler önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ayazini gizemli bir yer bir o kadarda hüzünlü. Ne acılar görmüş. Yunan işgalini en derinden yaşamış, kavga vermiş, şehit vermiş. Aşağıdaki resimde Yunan askerlerinin Meryem Ana Kilisesi önünde tören yaptıkları görülüyor. Bir çok yere yazı yazmışlar 'tekrar geleceğiz' diye, unutma asla" ifadeleri ile paylaştı.

Ayazini gizemli bir yer bir o kadarda hüzünlü. Ne acılar görmüş.Yunan işgalini en derinden yaşamış.Kavga vermiş.Şehit vermiş.Aşağıdaki resimde Yunan askerlerinin Meryem ana kilisesi önünde tören yaptıkları görülüyor.Bir çok yere yazı yazmışlar tekrar geleceğiz diye.Unutma asla... pic.twitter.com/3Wicgd3E1Z — Gökmen Çiçek (@gokmen_cicek_) February 6, 2022

Öte yandan, fotoğraflarda Yunan askerlerinin tarihi eserlerin önünde kalabalık bir şekilde poz vermeleri dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafların 1921 yılında çekildiği öğrenildi.

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