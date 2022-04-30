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Afyonkarahisar'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iki çocuğu vurdu

Afyonkarahisar'da meydana gelen akılalmaz olayda aralarında husumet olan 13 yaşındaki çocuk av tüfeği ile 15 yaşındaki iki çocuğu vurdu. Jandarma olayda kullanılan tüfeğe el koyarak inceleme başlattı.

30.04.2022, 13:53

Afyonkarahisar’da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iki çocuğu vurdu

Olay, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, beldedeki parkta oturan H.E.Ü (15), T.B. (15) ile A.B.E. (14), aralarında husumet bulunan S.D'ye (13) mesaj atarak yanlarına gelmesini istedi. Bunun üzerine yanına av tüfeğini alan S.D., şahısların çağırdığı yere gitti. Burada S.D.'nin ateşlediği silahtan çıkan saçmalarla H.E.Ü. bacağı, A.B.E. ise elinden yaralandı. Bunun üzerine T.B. ile yaralı A.B.E., ise S.D'nin elinden tüfeği alarak darb etti.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 çocuğu ambulanslar ile hastaneye kaldırırken, jandarma ise olayda kullanılan tüfeğe el koyarak inceleme başlattı.

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