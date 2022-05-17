Uzaklaştırma cezası bitti karısını katletti

AFYONKARAHİSAR'DA yaşayan İsa Mutlu (51) oğullarının düğününü yapmak için 'köydeki tarlayı sat' diyen karısını boğarak öldürdü. Katil zanlısı İsa Mutlu'yu oğulları jandarmaya teslim ederken, kocası tarafından boğularak öldürülen 4 çocuk annesi talihsiz kadın Safiye Mutlu'nun (45) eşinden şiddet gördüğü için eşine uzaklaştırma cezası aldırdığı öğrenildi.

1 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

OLAY, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Işık Mahallesi'nde yaşayan İsa Mutlu, 4 çocuğunun annesi olan karısı Safiye Mutlu ile geçtiğimiz günlerde büyük çocuklarına düğün yapma meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre Safiye Mutlu, oğlu Hasan'ın evlenmesi için kocasından ellerindeki tarlayı satarak düğün yapmasını istedi. EŞİNİN bu isteği üzerine sinirlenen İsa Mutlu eşiyle tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine Safiye Mutlu jandarmayı arayarak yardım istedi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sonrası İsa Mutlu'ya 1 ay uzaklaştırma cezası verildi.

KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

CEZASI biten İsa Mutlu, soluğu eşi Safiye Mutlu'nun yanında aldı. Aralarındaki düğün tartışması devam eden karı koca, önceki gece geç saatlerde tekrar kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine öfkeli koca eşi Safiye'yi yatak odasında boğarak öldürdü

ÇOCUKLARI POLİSİ ARADI

OLAYIN ardından ailenin çocuklarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Mutlu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

İHSAN KARATAŞ