İzmir'in su altyapısı güçleniyor! Urla'da ne değişecek? Kesintiler bitecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizi ve kuraklıkla mücadele kapsamında Urla'da toplam maliyeti 155 milyon lirayı bulan iki içme suyu altyapı projesini eş zamanlı olarak yürütüyor.
KESİNTİSİZ İÇME SUYU SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR
Kırsal mahallelere yeni şebeke ve iletim hatları kazandırılırken ekonomik ömrünü tamamlayan borular da yenileniyor. 60 kilometrelik hat çalışmalarının tamamlanmasıyla su kayıplarının ve arızaların azaltılması, yaz aylarında da kesintisiz içme suyu sağlanması hedefleniyor.
DÖRT MAHALLEYE 100 MİLYON LİRALIK YATIRIM
İZSU'nun Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde yürüttüğü 100 milyon liralık yatırım kapsamında toplam 40 bin 128 metre içme suyu şebekesi ve iletim hattı inşa ediliyor. İlçenin kırsal mahallelerinde su altyapısını güçlendirecek projede bugüne kadar 19 bin 153 metrelik hat tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Kadıovacık Mahallesi'nde eski içme suyu hattı tamamen devre dışı bırakılarak yeni şebekeden su verilmeye başlandı. Birgi Mahallesi'nde ise üç ekip ana boru döşeme çalışmalarını, iki ekip de branşman bağlantılarını sürdürüyor. Altyapı imalatlarının tamamlandığı noktalarda üstyapı düzenlemeleri için de hazırlıklar yapılıyor.
55 MİLYON LİRALIK YATIRIMDA SONA YAKLAŞILDI
Urla'nın mevcut içme suyu şebekesini yenilemek amacıyla yürütülen 55 milyon liralık projede ise çalışmaların yüzde 92'si tamamlandı. Proje kapsamında 15 bin 280 metre içme suyu borusu döşenmesi ve 5 bin metre branşman bağlantısı yapılması planlanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 14 kilometre içme suyu hattı ile 4 bin 361 metre branşman bağlantısı tamamlandı. Ana boru döşeme çalışmalarında sona yaklaşılırken şebeke onarımları ve arıza giderme işlemleri sürüyor. İçmeler, Barbaros, Torasan ve Kalabak mahallelerini kapsayan projenin 2027 yılının ocak ayında tamamlanması öngörülüyor.
SU KAYIPLARINA VE KESİNTİLERE KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI
İZSU'nun Urla'da yürüttüğü yatırımlarla mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. İlçede yüzde 20,80 seviyesinde bulunan su kayıp-kaçak oranının, eski ve arıza riski yüksek hatların yenilenmesiyle düşürülmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında arızalara müdahale ediliyor, eskiyen borular yenileniyor ve yeni abonelikler için bağlantılar yapılıyor. Böylece su kayıplarının ve kesintilerin azaltılması, şebekenin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.