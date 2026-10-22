İzmir'in su altyapısı güçleniyor! Urla'da ne değişecek? Kesintiler bitecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizi ve kuraklıkla mücadele kapsamında Urla 'da toplam maliyeti 155 milyon lirayı bulan iki içme suyu altyapı projesini eş zamanlı olarak yürütüyor.

DÖRT MAHALLEYE 100 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İZSU'nun Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde yürüttüğü 100 milyon liralık yatırım kapsamında toplam 40 bin 128 metre içme suyu şebekesi ve iletim hattı inşa ediliyor. İlçenin kırsal mahallelerinde su altyapısını güçlendirecek projede bugüne kadar 19 bin 153 metrelik hat tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Kadıovacık Mahallesi'nde eski içme suyu hattı tamamen devre dışı bırakılarak yeni şebekeden su verilmeye başlandı. Birgi Mahallesi'nde ise üç ekip ana boru döşeme çalışmalarını, iki ekip de branşman bağlantılarını sürdürüyor. Altyapı imalatlarının tamamlandığı noktalarda üstyapı düzenlemeleri için de hazırlıklar yapılıyor.