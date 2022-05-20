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Afyonkarahisar'da iş yerine giren genç şoke oldu! Köpeğin havlamasıyla...

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir iş yerinde yetiştirilen 'Yörük' isimli yavru köpeğin içeriye girmek üzere olan genci havlayıp korkuttuğu anlar kameralara yansıdı.

İHA

20.05.2022, 15:20

Afyonkarahisar’da iş yerine giren genç şoke oldu! Köpeğin havlamasıyla...

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oto yıkamacıda Mehmet Ali Oduncu'nun yetiştirdiği kangal cinsi 'Yörük' isimli yavru köpeğin içeriye girmek üzere olan bir genci kovalayıp korkuttuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir anda içeri giren gence yavru köpek bir anda havlayarak saldırıyor. Korkudan bir anda sıçrayan gencin kaçtığı anlar ise anbean görüntülere yansıyor.



Güvenlik kameralarına yansıyan o anları anlatan iş yerinin sahibi Mehmet Ali Oduncu, "O gün bayram arifesiydi. İşlerimizin bir yoğunluğu vardı. Benim çırağın arkadaşıydı kendisi kapıdan girince oda onu korkuttu birden bire. Kendini savunmaya aldı. Böyle bir görüntü oluştu. Yörük ismindeki köpeğimizin aşılarını yaptırdık. Her hafta duşunu yapıyor insanlara karşı sosyal bir iletişimi var" dedi.

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