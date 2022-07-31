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Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki araç alev alev yandı

Afyonkarahisar'da motor kısmında dumanlar çıkan araç bir anda alev aldı. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası araç hurdaya döndü.

İHA

31.07.2022, 10:56

Afyonkarahisar’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki araç alev alev yandı

Olay, Afyonkarahisar-Şuhut karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari aracın bakımlarını yapan ve birkaç parçasını değiştiren oto tamircisi Y.K., ardından aracı test etmek için karayoluna çıktı.

Bir süre araçla ilerleyen Y.K., Şuhut OSB yakınlarına geldiği esnada aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Y.K., aracı yol kenarına park edip ardından Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede tamamını sardığı araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın sonrası araç hurdaya dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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