Çalınan minibüsünü arkadaşının dikkati sayesinde buldu

Afyonkarahisar''daki olay, geçen cuma günü saat 05.30 sıralarında, Sandıklı'ya bağlı Ecem Mahallesi Adem Göktaş Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Özer'in lokantasının yanındaki park halindeki 03 LP 507 plakalı minibüsü, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Ahmet Özer, sabah lokantaya geldiğinde minibüsünün yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Özer, polise verdiği ifadesinde düğün ve mevlit yemeklerinde kullandığı yaklaşık 30 bin liralık yemek takımının da minibüste olduğunu söyledi. Minibüsün çalınma anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Olaydan önce yarım saat arayla bölgede dolaşan ve lokantayı izlediği tahmin edilen bir kişi de görüntülerde yer aldı.

BAŞKA PLAKA TAKILARAK SATILMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görüntüleri incelemeye aldı. Polis çalışmalarını sürdürürken bugün saat 10.00 sıralarında Ahmet Özer'in aşçı arkadaşı Mehmet Karabulut, ilçede bir mevlide yemek götürürken, Ofis Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında çalıntı minibüsü fark etti. Minibüsü takibe alan Mehmet Karabulut, durumu polise ve Ahmet Özer'e bildirdi, aracı kullanan sürücüyü de işaret yaparak ve korna çalarak otogar kavşağında durdurdu. İhbar üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. Yapılan incelemede minibüsün şase numarasından Ahmet Özer'e ait olduğu tespit edildi. Araca başka benzer bir minibüse ait 03 LM 115 plakası takılarak, herhangi bir resmi işlem yapılmaksızın, sözlü olarak satış yapıldığı belirlendi. Minibüsü kullanan ve aracı satın aldığını söyleyen adı açıklanmayan kişi, ifadesi için emniyete götürüldü. İfadesinde minibüsü 15 bin lirası peşin, kalanını da sonra vermek üzere 60 bin liraya satın aldığını söyleyen şoför, serbest bırakıldı. Minibüsün, polisin incelemesi sonrası Ahmet Özer'e teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan minibüsteki 30 bin liralık yemek takımının ise bulunamadığı belirtildi.





'ARKADAŞIMIZI MAĞDURİYETTEN KURTARDIK'

Minibüsü bulan Mehmet Karabulut, "Sabah mevlit yemeği götürürken ışıklarda minibüs dikkatimi çekti. O arada arkadaşımı aradım, onun minibüse benzeyen bir minibüsün gittiğini söyledim ve takibe başladım. Minibüsü kullanan arkadaşa 'dur' dedim. Kırmızı ışıktan birlikte hızlıca geçtik. Otogarın karşısındaki kavşakta kenara çektirdik. Arkadaşıma ve polise bilgi verdik. Minibüsü takip ederek bir aşçı arkadaşımızı mağduriyetten kurtardık" dedi.

Aracının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Özer de "Arkadaşımızın dikkati ve polis arkadaşlarımızın özverili çalışmalarından dolayı aracımız bulundu. Rezervasyonlarıma ve çalışmalarıma bundan sonra devam edebilirim. Çok mutluyum" diye konuştu.