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Haberler Afyonkarahisar Alacak verecek meselesi can aldı: Oğlu darp edilen baba cezayı kendi elleriyle kesti!

Alacak verecek meselesi can aldı: Oğlu darp edilen baba cezayı kendi elleriyle kesti!

Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesi can aldı. Beyyazı beldesinde çalışan K.K. (48), 300 bin lira borcu olduğu Y.Y.'nin (60) oğlunu alacak verecek meselesi sebebiyle darp edince, hiddetli baba K.K. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancasıyla ateş etmeye başlayan Y.Y., K.K'yı ağır yaraladı. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin, yaralı K.K.'yı vakit kaybetmeden hastaneye kaldırmalarına rağmen talihsiz ada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

İHA

30.08.2022, 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 09:44

Alacak verecek meselesi can aldı: Oğlu darp edilen baba cezayı kendi elleriyle kesti!

Afyonkarahisar'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden oğlunu darbeden şahsı silahla vurarak öldürdü.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyyazı beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K, (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y.'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darbetti. Sonrasında durumu öğrenen Y.Y. ise, Erenler mahallesindeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K., ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş açtı. Olayda ağır yaralanan K.K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise Y.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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