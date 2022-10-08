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Haberler Afyonkarahisar Asker eğlencesindeki silahlı maganda polisten kaçamadı!

Asker eğlencesindeki silahlı maganda polisten kaçamadı!

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Polislerin geldiği anda eğlence yerinden kaçan silahlı maganda, kısa süren kovalamacının ardından yakalandı. Yapılan incelemelerde, şahsın kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

İHA

08.10.2022, 12:38

Asker eğlencesindeki silahlı maganda polisten kaçamadı!
Afyonkarahisar'da asker eğlencesinde havaya ateş açtıktan sonra kaçan şahıs polis kovalamacası sonrası yakalanırken, şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olay, Vali Haluk İmga caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde gerçekleştirilen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı bilgisini alan ekipler olay yerine gittiklerinde bir şahsın kaçmaya başladığını fark etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri şahsın peşine düştü. Ekipler kısa bir kovalamaca sonrası şüpheliyi olay yerinden birkaç sokak ilerde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli emniyete götürüldü.
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