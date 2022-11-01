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Haberler Afyonkarahisar Afyon'daki vahşette yeni gelişme! Fotoğraflarına ulaşıldı

Afyon'daki vahşette yeni gelişme! Fotoğraflarına ulaşıldı

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve duyanları dehşete düşüren olayda, iki kişinin silahla vurulduktan sonra yakıldığı otomobil olay yerinden kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmasını başarılı bir şekilde yapan jandarma ekipleri şahısların fotoğraflarına ve ailelerine de ulaştı.

İHA

01.11.2022, 18:37

Afyon’daki vahşette yeni gelişme! Fotoğraflarına ulaşıldı

Korkunç olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı.

Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.



ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İncelemenin ardından delil toplayan ekipler daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi.


Olayda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmasını başarılı bir şekilde yapan jandarma ekipleri şahısların fotoğrafları ve ailelerine de ulaştı.

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