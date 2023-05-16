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Haberler Afyonkarahisar Piknik faciasında yeni gelişme! 2’si öğrenci 4 kişi boğularak ölmüştü

Piknik faciasında yeni gelişme! 2’si öğrenci 4 kişi boğularak ölmüştü

Afyonkarahisar’da geçtimiz günlerde okuldaki öğretmenleriyle birlikte pikniğe giden 2’si öğrenci 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yaşanan faciadan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca okul yönetimi ve piknikte görevli öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İHA

16.05.2023, 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023, 13:06

Piknik faciasında yeni gelişme! 2’si öğrenci 4 kişi boğularak ölmüştü

Korkunç olay geçtiğimiz geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hocalar Lisesi'nde öğrenim gören lise son sınıf öğrencisi gençler öğretmenleri ile birlikte yıl sonu pikniği için tabiat parkına geldi. Gençlerden birisi burada bulunan göletin üzerindeki köprüye çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada ismi öğrenilmeyen genç dengesini kaybederek gölete düştü. Bunu gören arkadaşları Mehmet Can Küçükoğlu ile Ramazan Aydın suya atladı. Onlar da boğulmaya başlayınca bu defa içlerinden birinin ve öğrencileri getiren servisin şoförü olduğu belirtilen Yusuf Kezer ve Halil Erkan'da suya atladı.

Ancak onlarda boğularak suda kayboldu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları çalışma ile yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.
Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da okul yönetimi ile piknikte görevli öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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