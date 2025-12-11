Uzman isim İzmir için 'çok ciddi' diyerek uyardı: Yağışlı mevsimin sonuna kadar devam edecek

İzmir'de sağanak sonrasında birçok ilçede sel, su baskınları ve taşkınlar oluyor. Kentteki sel ve su baskınlarının orman yangınları sonrası beklenen ikincil afetler olduğuna dikkati çeken Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, "Geçen yaz bölgemizde yaşanan orman yangınları bitki örtüsüne çok ciddi hasar verdi.

İzmir'de Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri geçen yıl yangınlardan çok zarar gördü. Yağışların başlamasıyla birlikte özellikle bu bölgelerde taşkınlar, su baskınları, seller çok dikkat çekici bir noktaya geldi. Yangından zarar gören bölgedeki akaçlama alanları, kuru dere yatakları yağmurlar sonucunda sele neden oluyor. Orman alanlarının ve dere yataklarının ciddi bir biçimde ıslah edilmesi gerekiyor. Eğer orman olmaz, dere akacak yeri bulamazsa faturası kentlere sel olarak geri dönüyor. Daha kışa yeni girdik. Yağışlı mevsimin sonuna kadar seller ve su baskınları devam edecek" diye konuştu.

Önalan, ormanlarda ağaçların yok olmasının sel ve su baskınlarının yanı sıra erozyona neden olarak çok ciddi toprak kaybına yol açtığını da söyledi.