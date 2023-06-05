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Haberler Afyonkarahisar Otomobil TIR’a ok gibi saplandı

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı

5.6.2023

Gazete

Otomobil TIR’a ok gibi saplandı
Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzeri Karahisar Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E., yönetimindeki 34 DED 811 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Y.N., idaresindeki 46 AEH 341 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile K.Ö., ile yanında yolcu olarak bulunan B.Ç. ve E.U., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardında polis tarafından inceleme başlatıldı.
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