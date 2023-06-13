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Haberler Afyonkarahisar Afyon’u sel bastı yollar dereye döndü

Afyon’u sel bastı yollar dereye döndü

MURAT ŞENBAKLAVACI

13.6.2023

Gazete

Afyon’u sel bastı yollar dereye döndü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak yağış birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Aniden bastıran sağanak sonrası Çakırözü, Koçyatağı, Bağcılar, Ortaköy, Mahmut, Ağzı Kara ve Efe köylerinde sel baskınları yaşandı. Sularının önüne ne kattıysa sürüklediği sel, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde suların şiddetli bir şekilde akması yer alırken, bir çok vatandaş ise sele kapılmamak, etkilenmemek için evlerinin üst katlarına ya da çatılara çıktı. Olay sonrası köylerdeki bir çok ev ve besihaneyi su bastı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.
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