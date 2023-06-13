Afyon’u sel bastı yollar dereye döndü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak yağış birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Aniden bastıran sağanak sonrası Çakırözü, Koçyatağı, Bağcılar, Ortaköy, Mahmut, Ağzı Kara ve Efe köylerinde sel baskınları yaşandı. Sularının önüne ne kattıysa sürüklediği sel, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde suların şiddetli bir şekilde akması yer alırken, bir çok vatandaş ise sele kapılmamak, etkilenmemek için evlerinin üst katlarına ya da çatılara çıktı. Olay sonrası köylerdeki bir çok ev ve besihaneyi su bastı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.

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