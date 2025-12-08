İzmir'de 'intihar' denilen Ece Yılmaz'ın dosyası yeniden açıldı! Acılı anne konuştu: Nasıl kendini asan bir insanın ayakları yere değer

İkinci veri ise elde edilen delillerde çevredeki eşyalarda kan gibi kalıntıların görülmemiş olmasıdır. Sonuçta eşiyle arasında geçmişe dayalı ciddi sorunları bulunması. Eşiyle arasında boşanma davasının bulunması ve T.Y. hakkında uzaklaştırma kararının bulunması gibi veriler de cinayetle ilgili ciddi kanaat uyandırmaktadır. Biz verileri ilettik. Daha da ileteceğimiz veriler olacaktır. Şüpheli ise önceden verdiği ifadede suçlamayı kabul etmiyor. Eşini intihara teşvik etmediği yönünde beyanı olmuş" dedi.

'KIZIM DEVLET KORUMASINDAYDI'

Ece Yılmaz'ın annesi ev hanımı Halime Ocakdan, "Kızım devlet korumasındaydı. Göz göre göre öldürüldü. Olaydan 1 ay önce kızımı darbetmişti. Yoğun bakımda yattı. Cezasını çekmesini istiyorum. Kızım, 25 yaşında toprak altında nasıl çürüyorsa onlar da dört duvar arasında çürüsün. Kızımın ayakları yere değiyordu. Nasıl kendini asan bir insanın ayakları yere değer" dedi.