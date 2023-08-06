İki kardeşin acı sonu

Belçika'da yaşayan Ceylan ve Nazan Utlu çifti, kızları Ceylin ve oğulları Cihangir ile birlikte tatillerini geçirmek için Afyonkarahisar'a geldi. Her yıl kente gelerek dağlarda arazi aracıyla rallilere katılan Ceylan Utlu, son yarış sonrası ATV aracını evinin önüne park etti. İzinsiz bir şekilde araca binen Ceylin Utlu, kardeşi Cihangir'i de yanına alarak gezintiye çıktı. Fakat Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı köyü yakınlarında duvara çarparak feci şekilde can verdiler.

KARDEŞLER KURTARILAMADI

Ceylin Utlu, köy içerisinde dolaştığı esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ATV, bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Ceylin Utlu ile kardeşi Cihangir Utlu'nun bulunduğu araç kazada hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Cihangir Utlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlenirken ağır yaralı olan ablası Ceylin Utlu Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ceylin de bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının acı haberini alan aile ise yasa boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÖY MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİLER

CEYLİN ile Cihangir Utlu'nun cenazeleri, Emirdağ Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Yenikapı köyündeki evlerine getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından çocukların cenazesi, köy mezarlığında defnedildi