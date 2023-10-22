Serebral palsiye sporla tedavi

Afyonkarahisar'ın Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Kenan ve Güzin Sağlam çiftinin oğlu Anıl, doğum sırasında beyin kanaması geçirdiği için sol kolu ile bacağında fiziksel engel oluştu, serebral palsi teşhisi konuldu. Küçük Anıl, bir yıl önce doktorunun hareket kabiliyetinin artması için sporu önermesi üzerine muaythai ile ilgilenmeye başladı.

HAREKETLERİ GELİŞTİ

Sağlam çifti, bu süreçte oğullarının tedavisi için ellerinden geleni yaptı. Boks eldivenleriyle haftada iki gün düzenli olarak spor salonuna giden Anıl, kendisiyle özel olarak ilgilenen antrenörü Mustafa Kazım Köken ile çalışmalarını sürdürüyor. Baba Kenan Sağlam, şunları aktardı: "Burada olmaktan ve yakın ilgiden dolayı çok mutlu. Profesyonel olarak da bu sporla ilgilenmek istiyor. Hareket güçlüğü çektiği sol kolu ve bacağını daha aktif kullanmaya başladı. Doktor kontrollerinde de Anıl'ın kol ve bacağındaki hareket kabiliyeti fark edildi, ilerleme olduğu söylendi."

'KENDİME GÜVENİYORUM'

Antrenör Mustafa Kazım Köken, özel olarak ilgilendiği Anıl'ın gelişimi için doktoruyla da iletişim halinde olduklarını dile getirdi. Muaythaideki egzersiz programını doktorunun görüşüyle oluşturduklarını vurgulayan Köken, "Sporu kavradıktan sonra da yumruklarımız, tekmelerimiz çok ilerledi. Duruşlarda, vuruşlarda ve hareketlerde sol kolu ile ayağını kullanması çok değişti" diye konuştu. Anıl Sağlam da kendisini daha güçlü hissettiğini belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de şampiyon olmak istiyorum, kendime de güveniyorum" ifadelerini kullandı.