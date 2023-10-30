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Haberler Afyonkarahisar Araçlar çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Araçlar çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Araçlar çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı
Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılardan ikisinin çocuk olduğu bildirildi. Kaza, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.B. (57) idaresindeki otomobil, T.Y'nin (39) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ş.B. (62) E.Y. (42) Ö.H.Y. (8) ile İ.T.Y. (6) yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil servis ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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