  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Bahisçi müdür bağışları kumarda kaybetti

Bahisçi müdür bağışları kumarda kaybetti

KAZIM YÖRÜKCE
Bahisçi müdür bağışları kumarda kaybetti
AFYONKARAHİSAR'DA okul müdürü M.A.'nın gurbetçiler tarafından bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euroya satıp, kumar oynadığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak, bağışlandı. İddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A, bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp kaybetti. Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA