  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Suç makinesi Afyon'da yakalandı

Suç makinesi Afyon'da yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta birçok uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 ayrı suçtan da arama kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

İHA
Suç makinesi Afyon’da yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde M.E., ile M.Y., isimli şahsa ait kimliği ibraz eden D.U., üzerlerinde uyuşturucu madde yakalandı. Başkasına ait kimlikle gezdiği anlaşılan şüpheli D.U.'un ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kullanmak, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığı İhlal Etme' suçlarından 4 ayrı suç kaydı ile arandığı tespit edildi.

Yapılan aramada araçta ve şahısların üzerinde 9,7 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet alüminyum folyo, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet pürmüzlü çakmak ele geçirildi. Ayrıca, araç sürücüsü M.E isimli şahsa, ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı idari para cezası uygulandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA