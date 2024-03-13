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Haberler Afyonkarahisar Emniyet şeridindeki otomobile çarptı

Emniyet şeridindeki otomobile çarptı

HABER MERKEZİ
Emniyet şeridindeki otomobile çarptı
AFYONKARAHİSAR'DA yol kenarındaki emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E., idaresindeki 03 UC 809 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yol kenarındaki emniyet şeridinde bekleyen 03 AV 453 plakalı araca çarptı. Kazada C.Y. ve T.Y., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılarında sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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