Afyon’da bir garip ‘Böcek’ hikayesi

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, makamına oturduğu günlerde Belediye binasındaki makam odası için, "Burada böcek var" diyerek kendisinin dinlendiğini öne sürmüştü. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafından gündeme getirilen "Belediyede böcek var" iddialarıyla ilgili konuştu.

SUÇ DUYURUSU YAPILMADI

Vali Yiğitbaşı, "Hem 2-3 hafta geçmesine rağmen şikayet yok, hem de iddialar üzerine teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok" dedi. Olayın resmi bir suç duyurusuna konu olmadığına dikkat çeken Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Konu Ulusal basına bile yansımış ancak kurumlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

İLGİ ÇEKİCİ BİR DURUM

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili olarak bir inceleme başlattığını da belirten Vali Yiğitbaşı, "Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede devam ediyor. Ancak 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel, ses kaydı ya da buna benzer somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Yine bildiğimiz kadarıyla, hala hiç kimseye suçlama yapılmamış, bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici" ifadelerini kullandı.

SIĞINMACILARLA İLGİLİ KONUŞTU

ÖTE yandan Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın sığınmacılara karşı başlattığı düşmanlık devam ediyor. Başkan Köksal'ın göreve geldikten sonra ilk icraatı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanları kendi elleriyle mühürlemek olmuştu. Köksal şimdi de, "Belediyenin gelirlerini 3-5 kişiye veya Suriyelilere değil, bütün Afyonkarahisarlı hemşerilerime hizmet için harcayacağım" diyerek dikkatleri üzerine çekti.